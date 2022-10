Perfumes masculinos sedutores

Se você está solteiro e quer ir para balada afim de conquistar alguém, uma das suas ‘armas-secretas’ deve ser o perfume. Mas exalar um bom cheiro também é importante em encontros românticos e intimistas, por isso o canal do YouTube ‘Macho Moda’ indica as 5 fragrâncias mais provocantes.

212 VIP Black - Carolina Herrera

Um das linhas importadas top de vendas no Brasil é a 212 VIP. VIP Black, de Carolina Herrera, serve para muitas ocasiões que envolvam festa, balada, barzinho e conquista.

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra e Almíscar.

La Nuit d l’Homme - Yves Saint Laurent

Provocante e refinado, essas são as palavras de ‘Coloral’, apresentador do canal, para definir esse perfume. Não é uma fragrância fácil ou muito agradável, já que a ideia é justamente fugir do comum.

A nota de topo é Cardamomo. As notas de coração são Lavanda, Cedro da Virgínia e Bergamota e as notas de fundo são Vetiver e Alcarávia.

Sauvage Dior

Um dos perfumes masculinos mais cobiçados do momento. Diferente do perfume anterior, Sauvage é fácil de agradar por ser mais fresco. Além disso, sua performance também chama a atenção, fixando por horas. Se você deseja um perfume coringa, esse é o mais indicado pois também pode ser utilizado no dia-a-dia.

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli ou Oriza, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano

Bvlgari Man in Black

Um perfume ‘bomba’, para quem gosta de intensidade. A nota de tabaco se sobressai, por isso deve ser utilizado à noite e em dias frios, além do look preferível ser algo mais formal.

As notas de topo são Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são Couro, Íris e Tuberosa e as notas de fundo são Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

Armani Code Absolu - Giorgio Armani

As notas de topo são Mandarina Verde e Maçã. As notas de coração são Noz-moscada, Flor de Laranjeira e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Camurça e Notas Amadeiradas.

