Perfumes BARATINHOS que GRUDAM no OSSO

É possível encontrar perfumes baratos e com ótimo desempenho e é exatamente isso que a lista a seguir mostra. A youtuber Juliara Ferreira traz os perfumes baratinhos e que grudam no osso.

Viagem encantada - O Boticário

Mesmo sendo um body splash, essa fragrância apresenta um alto desempenho.

Suas notas são Pera, Algodão-Doce, Pralinê, Leite, Pêssego, Bergamota, Jasmim Sambac, Ambroxan e Sândalo.

Kriska Drama - Natura

Um perfume perfume, que deixa a marca por onde passa.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Nectarina, Pera, Maçã e Mandarina. As notas de coração são Pralinê, Jasmim, Peônia e Flores Brancas e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Caramelo, Fava Tonka, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Almíscar e Cedro.

Surreal Magic - Avon

É um perfume floral branco, porém com um cheiro que evolui para algo mais adocicado.

As notas de topo são NaturalCalm., Flor de Amêndoa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim Sambac, Tuberosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Billion Woman Love - Paris Elysees

Inspirado em Pink Sugar, de Aquolina. A nota de topo é Laranja. As notas de coração são Violeta e Notas Florais e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha e Musgo.

Desejo por Coco e Baunilha - Eudora

Outro body splash doce e com alta fixação.

As notas de topo são Coco e Pêssego. A nota de coração é Caramelo e a nota de fundo é Baunilha.

