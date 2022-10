Como parte de uma importante atualização, o app de mensagens WhatsApp está liberando a capacidade de ocultar o status online para todos os usuários.

Com a novidade, os usuários podem usar o aplicativo com um ‘modo escondido’, excluindo o “online”, como detalhado pelo blog do app.

O novo truque do WhatsApp para impedir que as pessoas te vejam ‘online’ no app

Após um longo atraso, o app finalmente está liberando o novo recurso.

Confira como mudar suas configurações de privacidade. Para isso, siga as instruções para seu sistema operacional:

Celulares Android: abra o WhatsApp e toque em Mais opções > Configurações > Conta > Privacidade.

Aparelhos com iOS: abra o app WhatsApp e toque em Configurações > Conta > Privacidade.

Computador (PC e Navegador): clique em Mais opções > Configurações > Privacidade.

Segundo o blog do app, em ‘Privacidade, é possível escolher esconder o online de todos os contatos ou apenas aqueles selecionados.

Depois de alterado, você pode entrar em seu perfil sem que outras pessoas vejam seu status, trazendo muito mais privacidade.

Ainda de acordo com as informações, caso você não compartilhe suas informações de visto por último e online, não será possível ver as informações das outras pessoas.

