O incômodo secreto de cada signo do zodíaco

Nem sempre as pessoas revelam aquilo que as incomodam profundamente e como isso pode afetar as relações.

Confira qual é o incomodo secreto de cada signo do zodíaco:

Áries

O ariano odeia sentir que precisa baixar a guarda e aceitar que precisa deixar de competir com alguém que tem grandes chances de vencer.

Touro

O taurino fica muito incomodado quando as pessoas pedem para ele ter calma. Esperar algo se solucionar e assumir que nem tudo está em suas mãos é difícil.

Gêmeos

O geminiano ficará muito incomodado quando alguém o acusa de não se importar e ser egoísta, pois isso dará muitas voltas em sua cabeça.

Câncer

O canceriano se sente muito mal quando é chamado de exagerado e perde o controle das suas emoções na frente de pessoas que não são tão emocionais.

Leão

O leonino pode se sentir muito incomodado quando as pessoas dizem que esperavam algo diferente dele ou que eles mudaram, pois ele quer se conhecer sempre melhor do que ninguém.

Virgem

O virginiano tem facilidade para criticar, mas odeia que as pessoas apontem suas criticas e senso de julgamento apurado como se ele fosse injusto.

Libra

O libriano nutrirá um grande incômodo quando as pessoas questionam sua verdade ou honestidade. Nem sempre discutirá por isso, mas provará quem é ou dará o troco com indiretas.

Escorpião

O escorpiano fica muito incomodado quando não pode devolver uma atitude ruim ou se vingar de alguém que foi injusto.

Sagitário

O sagitariano pode se sentir preso quando as pessoas questionam as atitudes ou consequências dos seus atos do passado.

Capricórnio

O capricorniano pode sair do sério internamente quando sente que as pessoas o colocam como alguém privilegiado, mas não enxergam o quanto ele precisou lutar para alcançar algo.

Aquário

O aquariano ficará com um incômodo persistente se precisar calar para uma situação na qual queria colocar a boca no trombone.

Peixes

O pisciano ficará muito incomodado se abriu seu coração com alguém e notou que a pessoa não se importou ou não deu ouvidos, principalmente se isso envolve mudanças de atitudes.

