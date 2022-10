O cansaço tem te dominado? Tome este suco natural e garanta a disposição que tanto precisa

Com a rotina intensa, é totalmente comum e natural que em algum momento o cansaço apareça, certo? E, para lidar com este “problema”, além de assegurar o tempo necessário para descansar, existem alternativas que podem ser positivas com este tema.

Dentre as opções complementares para aumentar a disposição e energia no dia a dia estão os sucos naturais caseiros, super fáceis de fazer, além de serem deliciosos.

E se você quer aprender uma receita, basta que leia o texto até o final para conferir uma dica que traremos a continuação.

Suco caseiro para ter mais energia

Ingredientes:

Gotas de limão;

250 ml de água gelada;

1 maracujá;

1 colher (sopa) de mel;

1 fatia de gengibre.

Modo de preparo:

O primeiro passo será remover toda a polpa do maracujá;

Então, você deverá colocá-la no liquidificador apenas com a água;

Depois que bater e notar que formou o seu líquido, coe e devolva apenas a bebida para o liquidificador;

Agora, será a vez de acrescentar o mel, o gengibre e as gotas de limão;

O próximo passo será bater tudo novamente até que note que formou uma mescla homogênea;

Por fim, basta tomar seu suco imediatamente.

Como explicado anteriormente, mesmo que a dica de suco caseira seja positiva e auxilie para que uma pessoa tenha, possivelmente, mais energia, isso não descarta que tal indivíduo asseguro o tempo ideal para descansar, uma vez que esta ação é o ponto fundamental para que tenha mais disposição em sua rotina.

Não se esqueça que todo o descrito anteriormente tem a proposta apenas informativa e NÃO visa assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Recorde-se por fim que caso sinta cansaço recorrente ou qualquer outro sintoma é indicado que busque um centro de saúde.

