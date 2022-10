Maquiagem: como aplicar corretivo como um maquiador profissional?

Tem olheiras ou acne ao redor da linha da mandíbula? Um bom corretivo pode ajudar. Além de tirar as manchas, é possível também iluminar a área dos olhos. Mas, não é qualquer produto que pode ser usado. “O corretivo ajuda a criar uma tela uniforme em seu rosto”, diz Natasha Moor, maquiadora profissional ao Women’s Healthy.

Mas se você já aplicou corretivo, sabe que ele nem sempre faz a mágica que deveria. É provável que você não esteja aplicando a fórmula corretamente, porque, sim, existe uma maneira certa (e uma maneira errada) de aplicar.

Confira abaixo as dicas da maquiadora:

1. Selecione a fórmula certa

Assim como outros produtos de maquiagem, existem diferentes formulações para diferentes tipos de pele. Se a sua pele for seca ou sensível, escolha um corretivo líquido mais leve e hidratante, diz Moor. Se a fórmula for muito espessa, enfatizará a secura. Se sua pele é propensa a acne, escolha uma fórmula matificante e limpa e evite opções à base de óleo, que podem entupir os poros. E se você tem olheiras, use um corretivo laranja apenas nessa área para corrigir a cor azulada.

2. Lave o rosto

Antes de aplicar o corretivo (ou qualquer maquiagem), limpe e hidrate a pele. Os especialistas recomendam usar um limpador suave e água morna e, em seguida, secar.

3. Aplique creme na área dos olhos

Certifique-se de preparar completamente a área sob os olhos usando creme para os olhos. Isso garantirá uma aplicação de corretivo suave.

4. Aplique primer

Para ajudar a sua maquiagem durar mais tempo. Se a sua pele for oleosa, certifique-se de procurar uma versão sem óleo. A aplicação é simples: use os dedos para massagear a solução na pele.

5. Comece com a base

Muitas pessoas pensam que o corretivo vem em primeiro lugar, mas os maquiadores dizem que o oposto rende mais cobertura e parece mais natural. Então, aplique o corretivo após a base, pois ela atua como uma camada uniforme de cobertura, permitindo identificar e corrigir áreas que podem precisar de mais atenção com o corretivo.

6. Adicione o corretivo

Depois de aplicar sua base, adicione uma leve camada de corretivo no canto interno e externo dos olhos e misture as bordas, certificando-se de deixar a linha dos cílios sem a maquiagem. Você também pode adicionar uma camada de corretivo a qualquer área que precise de um pouco mais de cobertura, como manchas.

Para um melhor resultado, aplique o tubo e depois misture com uma esponja de maquiagem úmida, diz Moor. Você deve pressionar o produto levemente na pele, não limpar. Use o mínimo de corretivo possível e aplique camadas se precisar de mais cobertura, acrescenta.

7. Finalize com um pó fixador

Passe uma leve camada de pó translúcido sob os olhos para fixar o corretivo no lugar. Isso impedirá o movimento ao longo do dia para um uso impecável durante todo o dia.