A mais poderosa e mais próxima da Terra: astrônomos da NASA detectam explosão cósmica gigantesca nunca antes vista

Astrônomos da Agência Espacial Americana (NASA) detectaram um pulso excepcionalmente brilhante e duradouro de radiação de alta energia que varreu a Terra no último domingo (9). A emissão veio de uma explosão de raios gama (GRB) - a classe mais poderosa de explosões em o universo – que está entre os eventos mais luminosos conhecidos.

Como detalhado pela NASA, uma onda de raios X e raios gama passou pelo sistema solar, acionando detectores a bordo do Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi da NASA, do Observatório Neil Gehrels Swift e da espaçonave Wind , entre outros.

Telescópios ao redor do mundo se voltaram para o local para estudar as consequências, e novas observações continuam.

O sinal, originário da direção da constelação de Sagitta, viajou cerca de 1,9 bilhão de anos para chegar à Terra. Os astrônomos pensam que representa o grito de nascimento de um novo buraco negro, que se formou no coração de uma estrela massiva em colapso sob seu próprio peso.

Nestas circunstâncias, um buraco negro nascente impulsiona jatos poderosos de partículas que viajam perto da velocidade da luz. Os jatos perfuram a estrela, emitindo raios-X e raios gama à medida que fluem para o espaço.

Como detalhado pela NASA, a explosão também forneceu uma oportunidade de observação inaugural há muito esperada para um link entre dois experimentos na Estação Espacial Internacional. Ativada em abril, a conexão é apelidada de OHMAN.

A luz desta antiga explosão traz consigo novos insights sobre o colapso estelar, o nascimento de um buraco negro, o comportamento e a interação da matéria perto da velocidade da luz, as condições em uma galáxia distante – e muito mais. Outro GRB tão brilhante pode não aparecer por décadas.

Ainda de acordo com as informações, em análise preliminar, o Large Area Telescope (LAT) do Fermi detectou a explosão por mais de 10 horas. Uma razão para o brilho e longevidade da explosão é que, para uma GRB, ela fica relativamente perto de nós. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da Agência Espacial Americana