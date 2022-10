Ao usar o recurso de pesquisa do app WhatsApp você pode encontrar facilmente mensagens, fotos, vídeos, links, GIFs, áudios e documentos enviados nas suas conversas.

O recurso está disponível para celulares com Android e iOS, como detalhado pelo blog do app.

Truque simples para não ficar perdido no app WhatsApp e poder encontrar qualquer arquivo

Pesquisar em conversas com uma palavra-chave

O recurso de pesquisa possibilita que você pesquise em suas conversas usando uma palavra-chave.

Abra o WhatsApp.

Toque em Pesquisar

Insira uma palavra ou frase no campo Pesquisar.

Toque no resultado para abrir a mensagem diretamente na conversa.

Pesquisar por arquivos de mídia usando os filtros

Você também pode pesquisar por arquivos de mídia, como fotos, vídeos, links, GIFs, áudios e documentos, usando os filtros do recurso de pesquisa.

Abra o WhatsApp.

Toque em Pesquisar

Insira uma palavra ou frase no campo Pesquisar.

Selecione o tipo de arquivo de mídia que deseja procurar.

Toque no resultado para abrir a mensagem diretamente na conversa.

Filtrar arquivos de mídia por tipo de conteúdo

Você pode visualizar todos os arquivos de mídia de fotos, vídeos, links, GIFs, áudios e documentos enviados no seu WhatsApp.

Abra o WhatsApp.

Toque em Pesquisar.

Toque em Fotos, Vídeos, Links, GIFs, Áudio ou Documentos para visualizar todos os arquivos de mídia de cada categoria.

Texto com informações do blog do app