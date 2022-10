Relacionamento: Estas são as 3 atitudes para se DESAPAIXONAR de vez, segundo a ciência

Sentir-se apaixonado por alguém é algo completamente saudável. Melhor ainda quando tal sentimento é correspondido ou, para quem já está em um relacionamento sólido, manter a chama acesa é um ótimo sinal.

Contudo, nem tudo acontece da forma em que se é planejado. Diversas pessoas acabam não sendo correspondidas ou enxergam a necessidade de se afastar do parceiro – quando comprometidas. Ainda assim, não se trata apenas de uma decisão prática, pois a área sentimental fica afetada.

De acordo com John Cacioppo, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago para a BBC , quando estamos nos separando de alguém, as mesmas áreas de dor física no cérebro são ativadas.

“As sensações experimentadas nesses casos são muito fortes e não desaparecem rapidamente. As pessoas estão feridas e querem machucar os outros, então não é agradável estar perto delas. As pessoas ficam deprimidas e isoladas e isso se torna contagioso”, explicou o especialista.

É completamente comum que no processo a pessoa sinta insônia, estresse, aumento da pressão arterial e deterioração do sistema imunológico, além de poder afetar a capacidade cognitiva.

Pensando nisso, trouxemos alguns passos que podem te ajudar a se desapaixonar de alguém, extraídos do portal Nueva Mujer.

1 – Regule o contato

De acordo o psicólogo Arturo Torres , quando se está perto da pessoa amada, o corpo aciona a produção de ocitocina, hormônio [do amor] relacionado ao afeto e aos laços de confiança.

Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para se desvincular de uma pessoa é reduzir o contato físico ou visual, e até mesmo o contato digital, embora haja a tentação de manter o último.

2 – Volte para sua rotina

É importante haver distanciamento físico e mental da outra pessoa, o que inclui se colocar em primeiro lugar.

Procure mudar de ambiente e buscar independência nas atividades. Ocupe sua mente trabalhando, aproveite seus hobbies e saia com seus amigos. Será apenas uma questão de tempo para você se desapaixonar.

3 – Trabalhe sua autoestima

Deixar de amar alguém pode afetar completamente sua autoestima, pois a culpa pode te acompanhar, além da crença de que “você não é suficiente”.

Especialmente para quem se separou, caso não haja um reforço na autoestima, é possível sentir-se inútil para buscar estar com a outra pessoa novamente de forma desesperada para, assim, se aceitar melhor.