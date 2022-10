Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 14 a 16 de outubro de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 16 de outubro de 2022:

Áries

Você tem o espírito de ser um líder e um grande guia para aqueles ao seu redor; evite que isso seja tudo o que é construído em momentos de raiva.

Tenha muita paciência no que faz e que seus impulsos sejam mais controlados na hora de tomar uma decisão. Atenção com os hormônios e sua saúde mental; o exercício ajuda a se acalmar e a ajuda de um profissional também.

Serão dias para melhorar o relacionamento com seu parceiro. Quem é solteiro deve saber que um novo amor virá e pode ser do signo de virgem, touro ou capricórnio. Você receberá um convite ou planeja uma viagem.

Touro

Cuidado para não ser muito materialista. Tenha sonhos mais profundos e acredite na realização para atrair a abundancia.

É preciso observar as coisas, sendo inteligente e administrando algumas lideranças. Um negócio próprio pode ir bem.

Os pulmões e a garganta são seus pontos fracos; tenha cuidado com infecções e problemas nos ouvidos.

Evite ser egoísta no amor ou complicar as coisas pelo individualismo. Chance de ganhar dinheiro. Serão dias de mudanças envolvendo grupos de amigos e colegas de trabalho. Algo irá para o conserto.

Veja: Os signos que sempre atraem pessoas que o imitam

Gêmeos

Fim de semana de estar com energias muito boas ao seu redor. Serão alguns dias de sorte em tudo relacionado a novos projetos, apenas tente ser mais discreto e não falar sobre isso com qualquer um.

Cuidado com problemas de saúde, principalmente problemas estomacais. Deixe de lado a raiva e aumente seu conforto. Você recebe um presente que não esperava e pode ser de um novo amor.

Simpatia e comunicação em alta para lidar com a dualidade e diversidade. Uma viagem deve surgir. Evite guardar rancor com parentes e deixe tudo fluir mais livremente para se resolver.

Câncer

Paixão pelo o que faz e sucesso na vida profissional. Apenas tenha cuidado com impulsos e evite gastar em excesso.

No amor, os sentimentos prevalecem antes da razão; cuidado para não se deixar levar por pessoas que não são bons parceiros. Conheça bem as pessoas que se envolve.

Um amor do passado retorna querendo voltar; tente fechar esse círculo e seguir em frente em sua vida sentimental. Procure colocar ordem em seus documentos e tudo o que pode precisar. Um amor do signo de Peixes ou Libra procurará por você.

Leia: Os números e o dia de mais sorte para cada signo este fim de semana

Leão

Será um fim de semana de tomar decisões importantes para crescer na vida pessoal. Lembre-se de que seu signo passará por uma fase de prosperidade e não deve regredir.

Com seu parceiro você experimentará muita estabilidade e se sentirá seguro em seu relacionamento amoroso.

Tente fazer todos os pagamentos e não deixe dívidas pendentes; pense no futuro. Você começará a cuidar mais da saúde e verá bons resultados. Cuidado com problemas de infecção da pele. Cuide do bolso e evite gastos desnecessários.

Virgem

Haverá mudanças muito fortes em seu ambiente familiar ou vida pessoal ao longo do final de semana. Lembre-se de que serão dias de transformação e é preciso estar atento a todas as situações ao seu redor.

Não tente fingir o ser quem você não é; melhor tentar ser o mesmo e ser mais discreto em tudo que faz para que as boas energias cheguem nesses dias.

Lembre-se de que os virginianos afastam pessoas verdadeiras quando querem ser os melhores e maiores de forma ambiciosa. Vendas e compras.

Um amor do passado deseja voltar, mas lembre-se que os erros e dores podem se repetir. Cuidado com a enxaqueca e dos problemas nervosos. As defesas também podem estar comprometidas.

Confira: O que cada signo precisa ter cuidado este fim de semana

Libra

Este fim de semana haverá muitas mudanças e propostas de trabalho chegam. Permita que suas energias positivas se multipliquem; não hesite e ouse ser alguém de sucesso.

Você fará pagamentos atrasados. Mudanças em casa em busca de mais conforto. Você decide começar a cuidar mais da saúde.

No amor, não procure tanto um parceiro, deixe o destino surpreendê-lo. Não se esqueça de cuidar da sua saúde, especialmente seus rins e intestinos.

Lembre-se que seu signo tende a ser muito sonhador e isso faz você viver fora da realidade, colocar os pés no chão e começar a crescer em sua vida.

Escorpião

Final de semana de pagamentos e de colocar suas dívidas em dia. Tente controlar suas compras e comece a economizar. Eu sei que seu signo gosta de chamar a atenção e parecer elegante, mas tente não sair do controle com os gastos.

Uma situação legal ou conflito será resolvido a seu favor. Seu destaque atrai muita inveja e você deve se proteger; a prata pode ajudar.

Serão dias de grande paixão e você sairá com pessoas, mas sem nenhum compromisso firme. Procure o seu melhor e cuide mais de si e da saúde. Maior atenção com a alimentação.

Veja também: Os signos tocados por pressentimentos e intuições

Sagitário

Você tende a recuperar o dinheiro que pensou que estava perdido. Lembre-se que seu signo é de muito trabalho da vida diária e a força espiritual o ajuda.

Momento de muito charme. Momentos amorosos especiais para os casais. Traições o afastam de vez. A amizade se mostra incondicional.

Em questão de saúde, seu ponto fraco é o pescoço e as costas, você deve cuidar das dores e se prevenir. Você sempre será admirado por seu lado artístico e liderança. Uma viagem surge e é preciso aproveitar, mas não deixar obrigações de lado.

Capricórnio

A luta para se destacar e ser autêntico terá resultados. Defenda seu espaço, mas ofereça seu apoio incondicional. Sua liderança é justa.

Cuidado com a teimosia e arrogância; você deve aprender a ser mais tolerante. Você tem uma mentalidade muito madura e é um pilar.

Mudança de estilo. O magnetismo o ajudará a realizar seus desejos. A espiritualidade se torna mais forte em sua vida.

Superação de problemas no amor. Uma viagem acontece. Um animal de estimação entra na sua vida.

Leia também: Os signos que tomam novas iniciativas no amor

Aquário

Não desista e seja decidido. A busca pelo sucesso marca a sua vida. Você também se destaca por colocar tudo trilhos mesmo após uma decepção.

Sentimentalmente, você está muito apaixonado, mas deve decidir se realmente quer algo sério. Cuidado com doenças e infecções. Dinheiro extra pode chegar.

Seu signo sempre precisa estar em movimento para que sua energia não fique estagnada, um amor novo pode entrar em sua vida e tende ser do signo de touro, virgem e capricórnio.

Peixes

Você representa toda espiritualidade e desenvolvimento humano. Sorte nas finanças e na força do pensamento para atrair o que deseja.

Transformação. Lembre-se de que você é um grande comunicador e artista. Apenas tenha cuidado com a raiva e mágoa. Busca por justiça.

Um relacionamento se torna mais sério ou você decide iniciar a sua família. Tente esquecer aquela pessoa do passado. Um amor deseja voltar e você pensa em dar outra chance.

Fim de semana de pressa para sair de problemas no trabalho e estudos; você deve ser mais organizado para não se sentir pressionado.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!