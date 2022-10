A superfície complexa e coberta de gelo da lua Europa, do planeta Júpiter, foi capturada pela sonda Juno da Agência Espacial Americana (NASA) durante um sobrevoo em 29 de setembro de2022.

Como detalhado pela NASA, na maior aproximação, a espaçonave chegou a cerca de 219 milhas (352 quilômetros), passando pelo maior planeta do nosso sistema solar.

Agora em sua missão estendida, Juno é agora um explorador do sistema joviano completo, que se expande para os anéis e luas exteriores de Júpiter.

As imagens JunoCam ajudam a preencher lacunas nos mapas de imagens obtidas pelas missões Voyager e Galileo. Cientistas cidadãos forneceram perspectivas únicas do sobrevoo recente do Juno - o cientista cidadão Björn Jónsson processou a imagem para melhorar a cor e o contraste, revelando as características da superfície de Europa.

Como detalhado pela NASA, usando imagens brutas tiradas pela JunoCam, a câmera de engajamento público da espaçonave, essas fotografias da Europa foram reprocessadas por membros interessados do público para criar retratos da lua joviana no espaço profundo que não são apenas inspiradores, mas também dignos de mais escrutínio científico.

A nova imagem reveladora de Júpiter captada pela sonda Juno da NASA; confira registro

A superfície cinzenta e branca de Europa é o centro das atenções, revelando-se a sua superfície acidentada, com buracos e depressões espalhadas por todo o planeta que lembram um torrão de raízes.

O terço mais à esquerda da lua está envolto na escuridão da noite, no limite dia-noite, numerosas cristas e faixas brilhantes e escuras se estendem por um exterior fraturado, revelando as tensões tectônicas que Europa suportou ao longo de milênios.

Ainda de acordo com as informações, a lua contrasta com a escuridão do espaço ao fundo. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana