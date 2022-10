5 perfumes masculinos NACIONAIS e POTENTES

Você está buscando por um perfume que seja potente, mas que o preço caiba no seu bolso? Então o mais indicado é você buscar por fragrâncias nacionais. E sim, existem marcas brasileiras fazem perfumes tão bons quanto os importados.

Confira a seguir 5 perfumes masculinos potentes.

Segno Visionary - Avon

Pelo com a embalagem na cor azul, que remete à água, esse perfume não é aquático ou aromático, e sim amadeirado. O que chama a atenção na fragrância é sua potência, juntamente com o valor mais em conta do que outras marcas.

As notas de topo são Bergamota, Limão Siciliano e Figo. As notas de coração são Rum, Lavanda e Cappuccino e as notas de fundo são Vetiver, Couro Cabeludo e Baunilha.

1920 Gentleman - Água de Cheiro

Este é um perfume amadeirado aromático. Seu aroma lembra o clássico Azzaro pour homme.

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Flores Silvestres e Íris e as notas de fundo são Almíscar e Notas Amadeiradas.

Inebriante - Hinode

O verdadeiro ‘perfume bomba’, que aonde chega chama a atenção. Por isso, é uma fragrância considerada noturna e baladeira.

As notas de topo são Maçã, Bambú e Limão Siciliano. As notas de coração são Água do Mar, Couro e Lavanda e as notas de fundo são Âmbar Negro, Sândalo e Papiro.

África - Mahogany

Um perfume para quem ama o cheiro amadeirado.

As notas de topo são Pimenta Preta, Eucalipto e Gerânio. As notas de coração são Mogno, Sálvia e Lavanda e as notas de fundo são Cedro Atlas, Camurça, Madeira de Âmbar, Fava Tonka e Patchouli ou Oriza.

Malbec - O Boticário

As notas de topo são Cedro, Pimenta Preta, Olíbano, Cassis, Cardamomo, Bergamota, Folhas de Violeta, Limão, Lima e Mandarina. As notas de coração são Licor, Frutas Secas, Patchouli da Indonésia e Cedro da Virgínia e as notas de fundo são Couro, Benjoim, Âmbar, Musgo de Carvalho e Almíscar.

