5 perfumes contratipos masculinos que você deve incluir na sua coleção

O mundo da perfumaria apresenta diversas possibilidades de fragrâncias. Algumas delas são mais trabalhadas, importadas ou com notas diferentes do comum. Isso faz com que esses perfumes se tornem mais caros. Contudo, diversas empresas apostam nos famosos contratipos, que são perfumes com valores mais em conta que se inspiram em aromas famosos.

Se você é do tipo de pessoa que sonha em adquirir um perfume importado, mas considera o valor acima do seu orçamento, confira a seguir a lista com com 5 contratipos ‘obrigatórios’ para todos os homens, segundo a youtuber Bárbara Rosa.

King of the Party - Nuancielo

O famoso ‘rei da balada’. Essa fragrância da marca Nuancielo é inspirada em Ultra Male, de Jean Paul Gaultier.

Suas notas são:

Notas Topo: Bergamota, Pêra, Hortelã, Lavanda e Limão;

Notas de Corpo: Canela e Alcarávia;

Notas de Fundo: Baunilha, Âmbar, Cedro e Patchouli.

Fadin - Thera Cosméticos

Um perfume bem masculino, que impõe o aroma amadeirado e frutado no ambiente. É inspirado em 212 Heroes, de Carolina Herrera.

As Notas de Saída são Pêra e gengibre Thera. Notas de Corpo são Gerânio e Sálvia e notas de Fundo são Almíscar e Couro.

Codice Uno - In The Box

Contratipo de Armani Code Absolu. Um perfume baladeiro, adocicado e de presença, além de possuir uma ótima performance.

As notas de topo são Mandarina Verde e Maçã. As notas de coração são Sementes de Cenoura, Noz-moscada, Rum e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Fava Tonka, Notas Amadeiradas e Baunilha.

Royal for Glory - Valentino Viegas

Inspirado em um perfume nichado e bem exclusivo, o Kalan, de Parfums de Marly. É uma fragrância quente e sensual.

Nota de saída: Especiarias, Pimenta Preta, Laranja Sanguínea e Limão Siciliano. Nota de corpo: Lavanda e Flor de Laranjeira e Nota de fundo: Âmbar, Fava Tonka, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Strong Absolut - Par Fun

Suas principais notas são Rum, Castanha e Baunilha. Tem como referência Stronger with you Absolulety, de Giorgio Armani.