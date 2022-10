Receita fácil e rápida de broa de fubá para quem não gosta de complicação

A hora do café da tarde está quase chegando e nada melhor do que garantir uma opção deliciosa para tomar com um café quentinho, não é mesmo? E é pensando nisso que queremos convidá-lo a aprender uma deliciosa receita de broa de fubá.

Feita em passos simples, esta é a típica recomendação para quem busca algo fácil e rápido e que não gosta de complicação. Vamos lá aprender como prepará-la?

Receita de broa de fubá

Ingredientes:

2 copos (requeijão) de fubá;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

Queijo ou coco ralado (a gosto);

1 pitada de sal;

1 copo (requeijão) de leite;

3 ovos;

1 copo (requeijão) de açúcar;

½ copo (americano) de óleo.

Modo de preparo:

Comece quebrando os ovos e coloque-os juntos dos demais ingredientes em um liquidificador ou batedeira;

Feito isso, você deve bater até que note que obteve uma mescla homogênea;

Então, você deve distribuir sua massa em uma forma untada com margarina e farinha;

Logo após, leve ao forno pré-aquecido por um período de 30 a 40 minutos, ou até notar que o garfo ou palito sai seco;

Por fim, basta aproveitar sua broa com uma bebida quentinha.

