Os signos tocados por pressentimentos e intuições

Mais um fim de semana de outubro de 2022 chega e alguns signos do zodíaco podem ter uma iluminação especial quando se trata de pressentimentos e intuições.

Confira quais são esses signos e como isso acontecerá:

Câncer

A lua em Gêmeos pode iluminar os sonhos e ajuda a ter alguns pressentimentos certeiros, principalmente em tudo o que envolve lar, família e pessoas queridas. Cuidado ao decifrar essas mensagens e evite exagerar em comportamentos que podem tirar o seu equilíbrio. É hora de cuidar da mente e preferir o descanso. Alguns limites serão estabelecidos e isso pode trazer transformações positivas para as conexões mais íntimas.

Leão

Momento de maior comunicação e conexão, seja com as outras pessoas ou com a sua própria intuição. Fique atento aos sonhos e sinais que podem chegar nas horas certas. Para ter um melhor entendimento, é melhor evitar os excessos do fim de semana e descansar. Alguém também pode ajudá-lo a compreender melhor o que vem sendo revelado de alguma forma. Não se perda em tantas pensamentos e analise tudo com mais confiança no próprios instintos.

Peixes

O pisciano pode ter uma grande entrada de energia em sua vida e isso o ajuda a ter uma maior conexão com a intuição ou pressentimentos. O passado pode ser superado e a dor de não ter conseguido algo antes encontra a cura. Permita que as mensagens cheguem e corte os pesos que drenam seu brilho e clareza. Prepare-se, porque os caminhos ficam mais claros em tudo o que envolve relacionamentos, criatividade e também carreira.

