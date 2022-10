Os signos que tomam novas iniciativas no amor

Mais um fim de semana de outubro de 2022 está chegando e alguns signos do zodíaco podem ter a vontade de tomar novas iniciativas no amor.

Confira quais signos são esses e como isso irá se manifestar:

Áries

Seu humor pode melhorar bastante no fim de semana e isso pode ajudá-lo a ter novas iniciativas na vida amorosa. O romance volta a fazer parte dos dias e você tem a oportunidade de ser reconhecido por suas qualidades. Casais tendem a se aprofundar bastante na conexão e intimidade. Não deixe que nada atrapalhe sua confiança e não permita que a ansiedade se descontrole; hora de trabalhar as relações e evitar ficar contra elas.

Touro

Seu brilho é retomado e pode se destacar muito no trabalho, projetos e também na vida amorosa. Compreenda as inspirações que chegam e comece a dar novos passos para que a felicidade cresça. Sua maior confiança o ajudará a tomar iniciativas e lidar com as agitações que podem movimentar os dias. Conecte-se com as pessoas de forma pacifica e arranje um tempo para compartilhar a vida com os outros.

Veja também: Os signos que podem virar a obsessão de interesses amorosos

Gêmeos

A autoconfiança e o poder ficam em alta, o que o ajuda assumir a liderança e também tomar inciativas no amor. Saiba se expressar e não tente impressionar; é bom também evitar gastos excessivos. Lapide suas paixões com calma e seja mais positivo para que os outros possam entender suas intenções.

Virgem

Você retoma a coragem para tomar iniciativa e isso pode trazer muitos reconhecimentos ou caminhos positivos, seja na carreira, finanças ou no amor. Apenas tenha cautela para tomar as atitudes e use sua comunicação a seu favor. Alguns conflitos ficam no passado, mas você segue comprometido em seguir seus sonhos; apenas mantenha a cabeça fria e reflita sobre responsabilidade e expectativas.

Capricórnio

Momento de confiança e vitória. Lembre-se que os holofotes estão em você e existe muito brilho a ser aproveitado. As iniciativas podem render grandes frutos e ajudam a superar alguns problemas atrapalharam a sua vida de alguma forma. Tenha a união em mente para buscar novos resultados no amor, seja em relacionamentos sérios ou nas conexões que ainda estão surgindo.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!