Moda: estes são os 5 modelos de piercings de orelha que te deixarão mais bela e estilosa

Está buscando alternativas para além do brinco comum, garantindo assim acessórios que estejam na moda e que te deixem mais bela e estilosa? Então, separe os próximos minutos para conferir algumas indicações que trouxemos para você.

Com uma lista que com certeza vai amar, as recomendações do dia são piercings de orelha que você pode apostar para brilhar ainda mais no dia a dia e arrasar com a make e o lookinho. Bora conferir?

1 - Aposte nas argolas

Assim como os brincos comuns, os piercings de argola são super bem-vindos e te deixarão ainda mais linda. Com modelos individuais ou em conjunto, esta é uma das opções mais recomendadas.

2 - O minimalismo é uma ótima opção

Se além de estilo você busca por uma alternativa que seja delicada, esta é uma das apostas que você pode fazer.

3 - Piercing de orelha de conch

Se você busca algo que garanta sutileza, o conch é a melhor indicação. Podendo ganhar apostas duplas, como a que você vê na imagem a seguir, conclua com um brinco de lua para arrasar no visual.

4 - Triple Helix Piercing ou Piercing de hélice tripla (em português)

Bastante comum para quem deseja começar a apostar em piercings, esta é uma alternativa que garantirá todo o estilo e sutileza em seu visual.

5 - Piercing de orelha Daith

Fechando nossa lista, esta é a indicação que não pode faltar e que com certeza te deixará mais bela, estilosa e moderna sem precisar de muitos detalhes.

