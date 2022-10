Maquiagem: tendências que você ainda verá muito em 2022

As tendências de maquiagem vêm surgindo e ressurgindo há décadas. Sobrancelhas finas e batom marrom fosco estavam na moda quando os anos 90 chegaram, enquanto lábios rosa fosco dominaram o início dos anos 2000. Apesar do que pensamos sobre eles agora, cada tendência deu o tom para sua década.

A década de 2020 mal começou, mas as tendências de maquiagem são as mais variadas possíveis, principalmente por conta do Tik Tok. Até agora, já vimos a volta da maquiagem com glitter, originalmente popularizado por Kesha na década de 2010 e também makes focadas em uma mistura de beleza natural e cores fortes.

Confira algumas delas

Delineador neon e branco

Maquiadores e TikTokers adotaram as cores brilhantes e ousadas, usando delineadores líquidos de ponta fina para criar olhos de gato rosa choque, amarelo neon, azul, verde e mesmo branco. Se você tem medo de usar um delineador brilhante, comece com um olho de gato preto comum e adicione uma linha de cor acima para iniciar.

Lábios brilhantes

O gloss voltou com tudo! Essa amada tendência é para as mulheres que desejam uma aparência de maquiagem mínima pós-pandemia. O brilho espelhado de um gloss de alta qualidade não só dá um toque de glamour até mesmo às roupas mais casuais, mas também ajuda a dar a aparência de lábios mais cheios.

Sardas falsas

A tendência de maquiagem de beleza natural deste ano é levada a novas alturas com sardas falsas. Quando executado com o produto certo e uma mão leve, as sardas resultantes conferem uma aparência suave e sonhadora à pele.

Fluffy brows

Sobrancelhas grossas, fofas e estilizadas são uma tendência que chegou pra ficar. Trazendo uma aparência natural, algo que as fãs de sobrancelhas estavam esperando. Para obter esse visual volumoso, basta usar uma escovinha para empurrar os fios para cima.