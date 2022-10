Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 16 de outubro de 2022

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Áries

Compreenda que o distanciamento diante de problemas não é definitivo se você buscar construir pontes e se comunicar com quem ama usando seu coração.

Touro

O amor e a obsessão são muito diferentes e juntos podem ter resultados desastrosos. É melhor pensar mais e ter conexões mais saudáveis.

Gêmeos

Hora de recuperar seu equilíbrio e deixar que a hostilidade já não comande sua vida. Tente ser mais pacífico.

Câncer

Viver com alegria e inspiração o colocam em um caminho muito mais iluminado. Seja positivo e tenha atitudes mais conectadas com a bondade.

Leão

Não existe nada de ruim em errar, pois você sempre pode aprender e até tentar recuperar as coisas com o tempo, isso só não é possível quando existe insistência no erro.

Virgem

É possível mudar o que você não gosta em qualquer momento, basta apenas decidir e planejar como superar as adversidades.

Libra

Nem tudo pode ser visto, tocado e possuído; é hora de ter mais atenção com aquilo que é sentido e não tem sentido material.

Escorpião

É importante saber usar a razão e permitir que ela equilibre seu emocional. Isso também o ajudará a determinar situações e florescer.

Sagitário

Não tem nada de errado e aproveitar as vantagens que se apresentam; você merece e pode dar o melhor inicio ao que deseja.

Capricórnio

As dúvidas podem chegar ao fim ou se tornam grandes pontos de decisão quando você trabalha sua confiança e coragem para seguir.

Aquário

Cuidado para não se apegar tanto ao reconhecimento e aprovação dos outros; lembre-se que seu esforço e inciativa fazem principalmente e diferença para você.

Peixes

Deixe que sua criatividade voe e mostre novos caminhos; ela sempre será uma grande aliada em sua vida.

