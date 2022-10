Essas são as raças caninas mais raras do mundo Imagem: Pexels

Labrador, pitbull, pintscher, vira-lata. Essas raças de cães são muito conhecidas e habitam diversas casas. Contudo, outros cãezinhos menos conhecidos também estão por aí, mesmo se você nunca ouviu falar deles.

Segundo o blog Patas da Casa em consulta à Federação Cinológica Internacional (FCI), são mais de 350 raças de cães no mundo todo.

Confira a seguir 5 das raças mais raras do mundo.

Mastim Tibetano

O Mastim ou Mastiff Tibetano não é somente uma das raças mais raras do mundo, mas também é considerada a mais cara, podendo custar até R$ 2,5 milhões. Eles são de grande porte e possuem muito pelo, parecendo até mesmo um leão (com a juba que se estende pelo corpo todo).

Tem origem na China e era usado como cão de guarda. Mesmo com todo o tamanho, é uma raça bem calma.

Saluki

Um cachorro super-veloz e um dos mais antigos do mundo. É originário do Oriente Médio. Sua estrutura faz com que seja um cão veloz que era utilizado principalmente para caça. Pela característica da corrida, para adquirir um desses, é preciso muito espaço em casa. Seu preço não chega a de um Mastiff, mas também é salgado, podendo custar R$ 6 mil.

Puli

O Puli chama a atenção pelos seus pelos encaracolados que parecem dreads, mas também são super rápidos, simpáticos e animados. É considerada uma das raças mais inteligentes.

Lowchen

Lowchen ou “pequeno cão leão” é uma raça pequena, mas que leva esse nome em virtude do pelo em formato de juba. Segundo o blog, o cão foi considerado extinto na década de 70, com apenas 65 exemplares vivos. Hoje, o número cresceu, mas ainda é extremamente raro.

Cantor da Nova Guiné

Considerado extinto até 2020, o Cantor da Nova Guiné, que lembra uma raposa, tem esse nome por causa do uivo inconfundível.

Não há muitas informações e registros sobre a raça, já que o cão ‘sumiu’ na década de 70 é só retornou dois anos atrás, em 2020, encontrados na ilha de Nova Guiné. Estima-se que existam 300 exemplares em cativeiro no mundo todo.

LEIA TAMBÉM:

⋅ Vira-lata caramelo vira ‘policial militar’ após ser adotado por agente no RJ e agita as redes sociais

⋅ Gatinha doméstica vira mãe temporária de lince selvagem após episódio de abandono

⋅ Cachorro fingiu machucado na pata para passear e viralizou