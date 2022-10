6 curiosidades rápidas para você ter na ponta da língua

Quem nunca precisou inventar um assunto novo em um encontro romântico ou em uma roda de amigos quando percebeu que a conversa deu uma esfriada que atire a primeira pedra. Nesse momento, não são todas as pessoas que possuem a clássica “gambiarra comunicativa”, ou seja, a habilidade de saber improvisar.

Se você é do tipo de pessoa mais tímida, que deseja impressionar alguém com a sua inteligência de mundo quando estiver nessa situação, confira a seguir seis curiosidades interessantes para você ter na ponta da língua.

1. Aproximadamente 72 horas de conteúdo audiovisual são enviadas ao YouTube por minuto. De acordo com o site Rock Content, mais de 1 bilhão de horas de conteúdos são consumidas por dia na plataforma;

2. Em Livermore, Califórnia, existe uma ‘lâmpada eterna’, que está ligada continuamente desde 1901. Com o nome de ‘Centennial Light Bulb’, ela está localizada em um corpo de bombeiros e já entrou até para o Guiness Book;

3. A água está presente em abundância no corpo humano. Estimasse que ele é composto de 60% de água. Já no sangue são 90% e no cérebro aproximadamente 75%;

4. As pessoas canhotas ainda são um mistério para a ciência, mas estimasse que no mundo apenas de 5% a 10% da população seja canhota;

5. A maior avenida do mundo em largura está localizada na Argentina. A ‘Avenida 9 De Julio’. Ela tem 14 faixas e passa pelo Obelisco, famoso monumento local;

6. O maior país do mundo é a Rússia, com 17 milhões km² de extensão, sendo quase o dobro do segundo colocado, o Canadá. Já o menor país do mundo é o Vaticano, com 0,44 km² de extensão.

Com informações do site Brasil Escola.

