5 perfumes femininos campeões de venda

O Brasil possui as suas próprias ‘joias nacionais’ do mundo da perfumaria. Contudo, diversas fragrâncias nacionais também fazem sucesso por aqui.

Seja pelo aroma diferenciado ou pela simples vontade de possuir um perfume de outro país, essas 5 fragrâncias a seguir estão entre as estrangeiras mais vendidas no Brasil e merecem uma atenção especial.

1. La Vie Est Belle - Lancôme

Este é um perfume Floral Frutado Gourmet lançado em 2012. Possui um aroma adocicado e leve.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka.

2. Libre - Yves Saint Laurent

Um aroma leve de floral branco, que evolui para notas cítricas, combinando com dias mais quentes.

As notas de topo são Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. As notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

3. Scandal A Paris - Jean Paul Gaultier

Perfeito para quem gosta de aromas adocicado, pois seu principal acorde é mel.

A nota de topo é Pera. A nota de coração é Jasmim e a nota de fundo é Mel.

4. Idôle - Lancôme

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa Turca, Rosa Centifolia e Jasmim Indiano e as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha.

5. Light Blue - Dolce & Gabbana

As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula. As notas de coração são Bambú, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

