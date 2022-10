4 melhores perfumes femininos do O Boticário atuais Imagem: Freepik

Não é surpresa para ninguém que O Boticário é uma das marcas de perfumes nacionais mais conhecidas. E se você já possui produtos da marca e está afim de conhecer fragrâncias diferenciadas para ficar de olho, veja a lista a seguir indicada pelo youtuber ‘Taiguara Almeida’.

Paradise Rouge (O.U.i.)

Não estranhe se você ouvir falar dessa marca por aí sendo associada ao Boticário. O.U.i. É a sigla de Original Unique, uma marca francesa que pertence ao grupo brasileiro, mas que também é comercializada no Brasil. Possui uma composição minimalista, com cheiro quente e amadeirado, focado em um aroma de rosas. Escolha ideal se você gosta de exclusividade.

A nota de topo é Cardamomo. A nota de coração é Rosa e a nota de fundo é Sândalo.

Lily Lumière

Lily é uma das linhas femininas mais conhecidas da marca e Lumière é um dos últimos lançamentos. Seu aroma é um pouco batido, mas o que vai agradar mesmo o consumidor é o poder de fixação e projeção

As notas de topo são Bergamota, Pimenta Rosa, Néroli e Mandarina. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Osmanthus e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli ou Oriza, Âmbar, Sândalo e Pralinê.

Floratta Fleur Supreme

Outra linha muito conhecida pelos consumidores da marca, com alto poder de fixação e projeção.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Flor de Íris, Ylang Ylang, Osmanthus, Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Vetiver e Ládano.

Coffee Duo Woman

Se você ama o aroma de café, provavelmente gosta de perfumes que levam essa, não é mesmo? Coffe Duo mistura notas fremosss como café e leite com toques frutados e florais.

As notas de topo são Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota. As notas de coração são Leite, Café, Orquídea, Rosa, Jasmim Sambac e Ylang Ylang e as notas de fundo são Benjoim, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Almíscar.