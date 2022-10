Receita rápida de massa de panqueca simples usando estes 5 ingredientes

Terminou de almoçar e já está buscando uma opção de receita para o jantar? O que acha então de aprender uma massa de panqueca simples e que você poderá optar por qualquer alternativa de recheio?

Se ficou interessado, para garantir essa mescla caseira você precisará de apenas 5 ingredientes, itens estes que listaremos a seguir, junto do modo de preparo e algumas indicações extras. Vamos lá conferir? As informações são do portal Tudo Gostoso.

Como fazer massa de panqueca simples

Ingredientes:

1 pitada de sal;

1 e ½ xícara de farinha trigo;

1 xícara de leite;

2 ovos;

1 colher (sopa) de óleo.

Coloque mais algumas dicas caseiras em sua lista:

Modo de preparo:

Comece colocando e batendo os ingredientes líquidos no liquidificador;

Feito isso, será a vez de adicionar o restante dos itens e deixar batendo até que obtenha uma mescla homogênea;

Enquanto isso, aqueça uma frigideira com um fio de óleo;

Quando já tiver aquecido, com a ajuda de uma concha, distribua a sua massa até se espalhar por todo a frigideira;

Quando a massa estiver douradinha, vire de lado e espere atingir o mesmo ponto;

Repita o processo até acabar com a sua massa;

Por fim, basta rechear a panqueca com o molho de sua preferência.

Dica de ouro: para complementar a sua receita, enrolando-a e levando ao forno com queijo por cima para gratinar, você pode apostar em um molho bolonhesa, de frango, branco, com queijo e presunto, etc.

