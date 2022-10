Os signos que precisam ter cuidado com as palavras

As palavras constroem, mas também possuem o poder de destruir. Por isso, essa semana alguns signos do zodíaco precisam ter cuidado com o que querem dizer por aí.

Confira quais são e como isso acontece:

Gêmeos

Energias que movem o prazer o e os impulsos, o que pede certos cuidados quando se trata de palavras. Cuidado com se expor em excesso e acabar se prejudicando de alguma maneira. Dedique tempo para refletir e encontre pessoas mais confiáveis para desabafar ou conversar de assuntos mais profundos. Lembre-se que, na dúvida, é melhor esperar a certeza para dizer o que sente ou pensa realmente.

Virgem

Esta semana pode ser perigosa quando o assunto é tentar agradar e buscar a aprovação das outas pessoas. Prefira resolver alguns conflitos internos e se dedique mais a você mesmo, compreendendo aprendizados e aquilo que é valioso, mas não é material. Mantenha a calma e seriedade antes de ceder a pressões e falar o que não deve. Chegou o momento de evitar a ressaca moral e frustração que bate depois de sentir que se expos em excesso ou exagerou em algum comportamento.

Escorpião

A vontade de manter algumas coisas para você pode surgir durante esta fase e é preciso ter atenção com esse instinto. A privacidade e a confiança precisam ser construídas de forma sólida, mas são esquecidas diante de alguns problemas ou discussões. Prefira se manter longe dos conflitos e ser paciente para não explodir e falar o que não deve. Quando o emocional transbordar, tente organizar as ideias e desabafar com quem já mostrou que valoriza sua conexão o suficiente para não prejudicá-lo.

