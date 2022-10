Os signos que podem virar a obsessão de interesses amorosos

Quando se trata de romance, alguns signos do zodíaco podem ter uma maior chance de atrair pessoas obsessivas.

Veja quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano costuma se destacar de cara! Ele tem uma energia forte e pode marcar presença tanto com palavras como com ações. No entanto, este signo só mostra o que acha necessário e pode guardar muito da sua vida a sete chaves. Essa dualidade faz com que as pessoas que se interessam por ele possam ficar obcecadas em descobrir o que ele esconde ou quais foram suas relações no passado.

Gêmeos

O geminiano tem muita coisa para comunicar e se conecta intelectualmente facilmente com as pessoas. Quando chama a atenção de alguém no amor, se faz presente na vida do outro, mas não deixa seus próprios assuntos de lado; ele é livre e age como deseja. Isso pode confundir e gerar uma obsessão nos pretendentes que querem decifrar suas verdadeiras intenções a todo custo.

Veja também: Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 11 a 16 de outubro de 2022

Leão

O leonino é um dos signos que mais chama a atenção e todos os espaços que participa de maneira entregue. Se alguém que é mais obsessivo se interessa, ele facilmente se tornará alvo de algumas investigações para descobrir mais, seja na vida real ou online. Por ter muito a mostrar e dizer, este signo irá ficar marcado na mente e coração do outro.

Escorpião

Além de possuir um ar misterioso, que atrai e intriga os pretendentes, o escorpiano também costuma ser mais obsessivo em algumas conexões românticas. As energias se atraem e a chance dele cair em dinâmicas nos quais ambos tentam descobrir o passado, vulnerabilidade e interesses mais profundos, é alta.

Capricórnio

Por mais que tenha uma postura marcante, o capricorniano pode parecer um mistério a ser descobertos para muitas pessoas. Quem se interessa, além de querer conquistar, pode também fazer esforços extras para descobrir o que este signo realmente quer ou em que etapa ele está em sua vida – o que também implica em arrancar informações sobre o que já passou em sua vida amorosa.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!