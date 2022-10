Os signos do zodíaco que podem conhecer alguém especial

Nessa segunda semana de outubro de 2022, alguns signos do zodíaco podem começar a se abrir mais e contam com a chance de criar conexões especiais com novas pessoas.

Confira quais são e como isso irá acontecer:

Sagitário

Esta semana entrega uma energia de expansão e novas conexões, seja na vida real ou online. É um momento de facilidade para comunicar e descobrir mais sobre outras pessoas, seja na amizade, amor ou no trabalho. Divirta-se, mas também abra-se para conexões que enriquecem a sua vida de alguma maneira. Sair e fazer atividades que você gosta pode render trocas muito interessantes.

Aquário

Novas experiências chegam essa semana e começam a expandir ainda mais sua mente ou vivencia. Lembre-se de permitir algumas transformações e mudanças de pensamentos, pois isso pode o aproximar de gente interessante. Para muitos, novas pessoas tendem a chegar em todas as áreas da sua vida. Aproveite o momento para aprender e crescer com as novas descobertas, olhando para fora e também para dentro. Nem tudo será guiado pelas compatibilidades, pois as diferenças também agregam muito!

Capricórnio

Momento ideal para resolver seus problemas de confiança e autoestima, recuperando o seu poder. Para acrescentar ainda mais magia nessa fase, sua simpatia e gentileza transbordam. Essas qualidades o ajudam a gora a seguir em frente e construir novas conexões com pessoas muito especiais, seja na vida amorosa, amizades e principalmente no trabalho; invista em equipes e saiba trabalhar com as outras pessoas para alcançar grandes resultados. Em uniões na vida pessoal, conexões podem se desenvolver de forma mais intensa, o que entrega entusiasmo.

