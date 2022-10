Os 5 melhores perfumes para crianças

Quem aí não gosta de sentir um cheirinho perfumado ao abraçar alguém? Nesse sentido, as crianças também entram na lista. Mas é claro que é preciso tomar alguns cuidados, como consultar um pediatra para entender a partir de quantos anos uma criança pode utilizar perfumes ou ainda se o seu filho não tem nenhuma alergia. Além disso, é importante entender que os perfumes para as crianças devem ser suaves e doces e utilizados com moderação.

Agora que você já sabe as precauções, veja a seguir os aromas mais indicados para as crianças.

Ptisenbon Tartine et Chocolat

As notas de topo são Limão, Laranja e Gálbano. As notas de coração são Madressilva, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho, Pau-Rosa e Âmbar.

Petits et Mamans Bvlgari

As notas de topo são Pau-Rosa, Laranja Siciliana e Bergamota. As notas de coração são Camomila, Girassol e Rosa e as notas de fundo são Notas Atalcadas, Baunilha, Íris e Pêssego Branco.

Zara Hello Kitty Zara

Possui notas de Bergamota, Pera e peônia.

Mamãe e Bebê Natura

As notas de topo são Lavanda, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Lilás, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Sândalo e Madeiras Exóticas.

Quasar Next Star Wars The Mandalorian O Boticário

Uma dica extra é o perfume Quasar Next Star Wars The Mandalorian do O Boticário, feito em homenagem à uma das sagas mais emblemáticas do cinema.

As notas de topo são Hortelã-da-Água, Bergamota, Yuzu e Folha de Violeta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Hortelã Picante e Notas Herbais e as notas de fundo são Sândalo, Cedro Atlas e Almíscar.

