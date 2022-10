Você tem os olhos afiados ao fazer testes e desafios virtuais? Então, separe os próximos minutos para se divertir e buscar um animal que está escondido na imagem que deixaremos a seguir.

Por ser uma imagem com cores similares, este pode ser um fator que torne a sua busca um pouquinho mais complicada, deixando este desafio ainda mais interessante.

Se você já está preparado, basta fazer sua análise na imagem a seguir. Vamos lá?

Olhos afiados: é preciso ter uma visão certeira para encontrar o animal escondido Reprodução - Telemetro

E então, já achou o animal escondido?

Caso tenha certeza, basta seguir até o final do conteúdo que lá estará a resposta do desafio do dia. Agora, se quer tentar mais uma vez, nós te daremos uma dica que pode facilitar a sua busca.

Dica de ouro: olhe fixamente para a imagem e note que nem tudo é o que parece. Vamos lá tentar mais uma vez?

Preparado para conferir a resposta?

Se você tem certeza que acertou de primeira e quer confirmar a resposta, quer validar após a segunda tentativa ou não conseguiu achar a espécie escondida, saiba que o que você andava buscando era na verdade uma ave. Veja a continuação a resposta do desafio.

Olhos afiados: é preciso ter uma visão certeira para encontrar o animal escondido Reprodução - Telemetro

