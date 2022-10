Marte antigo pode ter tido um ambiente capaz de abrigar um mundo subterrâneo repleto de organismos microscópicos, relataram cientistas franceses esta semana ao divulgarem novas pesquisas.

Embora existam evidências que sugiram que Marte abrigava condições potenciais para o desenvolvimento da vida há mais de 3,7 bilhões de anos, a probabilidade de tal cenário ocorrer não havia sido quantificada em detalhes.

Como detalhado pelo site Infobae, avaliando a habitabilidade da crosta marciana há 4 bilhões de anos, a equipe acredita que os micróbios produtores de metano e comedores de hidrogênio poderiam ter florescido logo abaixo da superfície naquela época. Qualquer lugar livre de gelo em Marte poderia estar repleto desses organismos.

Metano em Marte detectado pela sonda Curiosity da NASA confirma teoria de vidas passadas

À medida que as temperaturas caíram para quase -200C, quaisquer organismos na superfície ou perto dela provavelmente teriam ido mais fundo na tentativa de sobreviver.

Segundo o site, a pesquisa sugere que a atmosfera teria sido espessa e principalmente de hidrogênio na época, servindo como um gás de efeito estufa.

Para vidas passadas, pesquisadores franceses sugerem a inexplorada Hellas Planitia, ou planície, e a cratera Jezero na borda noroeste de Isidis Planitia, onde o rover Perseverance da NASA está coletando rochas para retornar à Terra dentro de uma década.

O próximo na lista de tarefas de Sauterey é investigar a possibilidade de que a vida microbiana ainda exista nas profundezas de Marte.

Para simular as condições que a vida primitiva teria encontrado em Marte, os cientistas devem aplicar modelos que prevêem as temperaturas da superfície e da crosta para uma determinada composição atmosférica.

Ainda de acordo com as informações, até o momento, as mudanças climáticas impulsionadas pela vida marciana podem ter contribuído para tornar a superfície do planeta inabitável.

Com informações do site Infobae