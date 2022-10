Perfume é uma coisa muito pessoal, mas algumas fragrâncias possuem notas que agradam mais o olfato do que outras. Além disso, um perfume importado costuma ter um valor mais elevado do que os nacionais, por isso é preciso saber em qual fragrância investir.

Confira a seguir 5 perfumes importados fáceis de agradar indicados pelo youtuber Adriano Guimarães.

Acqua di Gioia - Giorgio Armani

Para o especialista, essa é uma fragrância mais leve, vivida, alto astral, mas sem perder a elegância.

As notas de topo são Limão de Amalfi e Hortelã. A nota de coração é Jasmim Aquático e as notas de fundo são Cedro da Virgínia, Ládano francês e Açúcar mascavo.

Coco Mademoiselle - Chanel

É um dos importados mais cobiçados pelas mulheres. Muito moderno, esse perfume marcou tendência, com sua fórmula sendo referência para diversas outras fragrâncias, nacionais ou não.

As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Rosa Turca, Jasmim, Mimosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar Branco, Baunilha, Vetiver, Fava Tonka e Opoponax.

Essa fragrância é premiada com a FiFi Award Best National Advertising Campaign TV de 2008.

J’Adore - Dior

Outro perfume muito famoso, J’Adore é um dos clássicos mais vendidos do mundo. A fragrância traz o ‘verdadeiro’ aroma flora frutal. Seu frasco demonstra riqueza, por isso é considerada uma fragrância elegante.

LEIA TAMBÉM: 3 perfumes femininos nacionais para usar em qualquer temperatura

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro.

Este perfume também premiado pelo FiFi Award Best National Advertising Campaign TV do ano de 2007.

The One - Dolce e Gabbana

É o verdadeiro aroma da mulher fina. Mesmo sendo mais utilizado em dias frios, Adriano Guimarães explica que, sabendo usar e maneirar nas borrifadas, o aroma também é bem-vindo em dias mais quentes.

As notas de topo são Pêssego, Lichia, Mandarina e Bergamota as notas de coração são Lírio, Ameixa, Jasmim e Lírio-do-Vale as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar e Vetiver.

212 VIP - Carolina Herrera

O especialista explica que quase todos os perfumes da grife Carolina Herrera foram pensados como assinatura.

As notas de topo são Rum e Maracujá. As notas de coração são Gardênia e Almíscar e as notas de fundo são Baunilha e Fava Tonka.