Veja as expressões corporais mais comuns e o que elas representam

Não é ficção. Além das próprias palavras, o próprio corpo se comunica e, dependendo do movimento/expressão, a comunicação não-verbal pode dizer muito mais do que a própria boca.

No livro chamado ‘O corpo fala, de Pierre Weil e Roland Tompakow’, o autor traz as curiosidades e o que que cada gesto quer realmente informar. Ficou curioso? Confira conosco algumas linguagens corporais e o significado por trás delas.

Braços cruzados na altura do peito

Um dos gestos mais comuns do ser humano é cruzar os braços. Além de indicar que você está sentindo frio e decidiu cruzar os braços para tentar se esquentar, o movimento indica que você está na defensiva. Ou seja, você pode estar inseguro, irritado ou não quer ser receptivo com o que está ouvindo ou com quem está próximo.

Então antes de cruzar os braços por entediado uma reunião ou entre amigos, certifique-se que ninguém saiba sobre linguagem corporal.

Cruzar as pernas

Parecido com cruzar os braços, cruzar as pernas enquanto está em uma conversa indica incômodo com a situação, seja tédio ou qualquer outra coisa. Se o movimento for repetitivo é pior ainda. Especialistas em análise corporal dizem que cruzar as pernas significa que você esconde alguma informação.

Inclinar a cabeça para o lado

Você provavelmente já reparou algum animal de estimação, como gato ou cachorro, fazendo isso. Mas saiba que os ser humanos também realizam o gesto, que significa que você está ouvindo o assunto que a outra pessoa está falando atentamente. Por isso virar a cabeça para o lado é comum em momentos com a pessoa que você gosta ou em palestras. Porém, dependendo do contexto e da inclinação, o mesmo movimento pode indicar pode indicar cansaço.

Coçar ou puxar a orelha

Segundo análise, coçar ou puxar a orelha demonstra que você está em um processo de decisão.

Conversar olhando para o chão

Este é um sinal comum é que não precisa de muita interpretação para compreender. A falta de contato visual indica insegurança, vergonha ou falta de confiança sobre o assunto. Olhar fixamente para alguém em uma conversa também é incômodo, por isso o mais indicado é olhar na altura do rosto desviando o olhar de vez em quando.

Com informações de Megacurioso.

