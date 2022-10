Relacionamento ioiô: por que terminar e voltar não faz bem para os relacionamentos?

Construir uma relação saudável requer muito esforço e companheirismo. As conversas são muito necessárias, mas nem sempre os envolvidos estão dispostos a ouvir e assumir erros. Por isso, muitos casais passam pelo ‘relacionamento ioiô', onde existem muitas brigas, términos e reatamentos.

“É uma situação bem delicada, porque as decisões de separações e, principalmente, reatamento podem ser tomadas em comum acordo. Mas é necessário ressaltar que essa situação gera muito desgaste, não só para quem está na relação como para familiares e amigos em comum, pois todo o ciclo tende a pesar com energias mais pesadas e ainda se aproximar de conflitos. É importante buscar a maturidade necessária para a situação e entender que o relacionamento é para ser leve e benéfico, um ponto de apoio, de amor e de cumplicidade”, explica Maicon Paiva, especialista em relacionamentos.

LEIA TAMBÉM: Mulher divorciada encontra novo amor 23 anos mais novo que ela em um aplicativo de relacionamento

Somente o amor não basta, mas é preciso maturidade na hora de se relacionar. Por isso é preciso maturidade para tomar decisões. “E quando isso não acontece, a relação começa a se deteriorar e, como consequência, a dar espaço para o fim da atração física, o desrespeito e a todos os outros comportamentos que colocam a união em cheque”, continua.

Não são todas as pessoas querem aceitar, mas em situações nesse nível, o divórcio pode ser uma decisão saudável, segundo Maicon. “É preciso jogar limpo, conversar e, mais que falar, buscar ouvir com empatia, entendendo os anseios e frustrações do parceiro”. Ele complementa dizendo que a decisão saudável não é sempre a mais fácil, mas é preciso ver os pontos positivos e negativos. “O amor deve, como dito antes, ser algo leve”, conclui o especialista.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 10 sinais de que você está se apaixonando por alguém, ainda que tenha prometido que não iria

⋅ Mulher desiste de viagem com família do namorado à Disney após planejar por 2 anos