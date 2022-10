NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble de uma galáxia distante

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble de uma galáxia distante.

Como detalhado pela NASA, no coração do centro estrelado desta galáxia encontra-se um buraco negro com cerca de 100 milhões de vezes a massa do nosso Sol.

Conhecida como Caldwell 67, a galáxia nesta imagem captada pelo explorador da NASA reside a cerca de 45 milhões de anos-luz de distância.

Como detalhado pela NASA, seus braços espirais se estendem ainda mais além dessa visão – mais de 100.000 anos-luz.

Na imagem, um círculo de estrelas muito brilhante e brilhante compõe o centro de uma galáxia espiral.

Os braços da galáxia se estendem para cobrir toda a imagem, pontilhada com rajadas arroxeadas de formação estelar. Confira registro:

Registro impressionante captado no espaço

Em outro registro impressionante, é possível ver o par de galáxias Arp-Madore 608-333, e apesar de sua aparência calma, estão realmente distorcendo e perturbando um ao outro através de uma interação gravitacional mútua.

Contra um fundo preto do espaço pontilhado de galáxias e estrelas distantes, duas grandes galáxias espirais dominam a imagem.

Ainda de acordo com as informações, braços em espiral com formação estelar azulada giram em torno de centros brilhantes e amarelados. Confira:

