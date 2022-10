NASA conseguiu ‘desviar’ asteroide provocando colisão gigantesca no espaço

A análise dos dados obtidos nas últimas duas semanas pela equipe de investigação do Double Asteroid Redirection Test (DART) da NASA mostra que o impacto cinético da espaçonave com seu asteroide alvo, Dimorphos, alterou com sucesso a órbita do asteroide.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, isso marca a primeira vez que a humanidade altera propositalmente o movimento de um objeto celeste e a primeira demonstração em grande escala da tecnologia de deflexão de asteroides.

Antes do impacto do DART, o Dimorphos levou 11 horas e 55 minutos para orbitar seu asteroide maior, o Didymos. Desde a colisão intencional do DART com o Dimorphos em 26 de setembro, os astrônomos têm usado telescópios na Terra para medir o quanto esse tempo mudou.

“Agora, a equipe de investigação confirmou que o impacto da espaçonave alterou a órbita de Dimorphos em torno de Didymos em 32 minutos, encurtando a órbita de 11 horas e 55 minutos para 11 horas e 23 minutos. Esta medição tem uma margem de incerteza de aproximadamente mais ou menos 2 minutos”, detalhou.

Antes de seu encontro, a NASA havia definido uma mudança mínima bem-sucedida do período orbital de Dimorphos como uma mudança de 73 segundos ou mais.

Como detalhado pela NASA, a equipe de investigação ainda está adquirindo dados com observatórios terrestres em todo o mundo para as conclusões.

O foco agora está mudando para medir a eficiência da transferência de impulso da colisão de aproximadamente 22.530 quilômetros por hora do DART com seu alvo. Isso inclui uma análise mais aprofundada do “ejecta” - as muitas toneladas de rocha asteróide deslocadas e lançadas no espaço pelo impacto.

O recuo desta explosão de detritos aumentou substancialmente o impulso do DART contra Dimorphos - um pouco como um jato de ar saindo de um balão envia o balão na direção oposta.

Ainda de acordo com as informações, para entender com sucesso o efeito do recuo do material ejetado, são necessárias mais informações sobre as propriedades físicas do asteroide, como as características de sua superfície e quão forte ou fraco é. Essas questões ainda estão sendo investigadas.

Texto com informações da NASA