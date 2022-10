Maquiagem: tutorial de como se tornar Arlequina, vilã mais sexy de Gothan

Arlequina é a anti-heroína que dá vontade de ser amiga. Engraçada, linda, perigosa e sexy são algumas das características da personagem. E, como ela usa um look fácil e uma maquiagem marcante, é uma das fantasias mais pedidas no Halloween.

Quem aí não virou fã da Margot Robbie com a interpretação da vilã mais louca e apaixonada em Esquadrão Suicida? A namorada de Coringa, além de nos divertir ao criar os problemas para o esquadrão só para conseguir se reunir com o Coringa, também deixava muitos babando com seu estilo sexy.

A personagem ficou ainda mais famosa depois do lançamento do filme Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, também com Margot Robbie.

Não importa o motivo da vilã ter te conquistado, uma coisa é certa: o look é sensual, e a maquiagem não fica para trás. Por isso, o tutorial abaixo é para você se tornar a anti-heroína preferida das telinhas no Halloween.

Confira passo a passo de como se maquiar

Comece pela pele: utilize uma base em um tom mais claro que o seu e um pó translúcido para capturar a infame aparência pálida de Arlequina.

Depois, nas sobrancelhas, utilize um lápis ou sombra no tom marrom.

Em seguida, passe sombra azul em um olho e sombra rosa ou batom líquido rosa avermelhado no outro.

Passe delineador preto em ambos os olhos e o misture com um pincel de maquiagem, dando uma intensidade extra no olhar e um efeito borrado.

Finalize a área dos olhos com um bom rímel.

Na boca, o famoso batom vermelho (não esqueça de dar uma borrada na parte inferior).

Utilize lápis de olho para desenhar as tatuagens de Arlequina: um coração preto embaixo do olho e a palavra “Rotten” (significa podre; mau).

Aposte no look sexy da personagem e estará pronta!