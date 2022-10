Inteligência Artificial: assim seriam Batman, Superman e Mulher Maravilha na vida real

Os programas de Inteligência Artificial (IA) estão revolucionando a indústria do entretenimento por sua capacidade de recriar músicos, atores e até mesmo personagens em quadrinho apenas com descrições de texto.

Desta vez, um amante do universo DC resolveu usar o podem dos dados para descobrir como seriam seus personagens favoritos se fossem reais. O criador das imagens publicou-as pelo Twitter @theSnyderKnigh, e se autodenomina Anakin, como o personagem de Star Wars, também da franquia DC.

Anakin começou a seu projeto de IA com quadro famosos heróis, talvez os mais aclamados por todos os fãs de HQ: Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Coringa e Lanterna Verde.

“Como seriam os personagens da DC na vida real”, escreveu o tweeter, acrescentando as imagens, que aqui foram comparadas com os quadrinhos para notarmos a semelhança.

Batman

Curiosamente, a Inteligência Artificial recriou o Batman da vida real com muita semelhança ao Clark Kent, de Super Homem. Ele lembra ainda alguns traços de um dos atores que o interpretou no cinema, Christian Bale.

Superman

De todos, o mais parecido com o que vimos no cinema e a versão de Clark Kent, muito parecido com os atores que interpretaram o live-action nas telinhas.

Mulher Maravilha

Duas outras imagens muito interessantes e que a IA interpretou de forma muito parecida dos quadrinhos e a figura de Lex Luthor e do Coringa (Joker). Já o Aquaman da Inteligência Artificial também não se parece nada com o ator Jason Momoa, que o interpretou no cinema, e segue mais na linha dos traços da revista em quadrinhos.

Aquaman

Lex Luthor

Coringa

Para o Lanterna Verde, a IA traz uma interpretação que se assemelha aos HQs apenas nos cabelos, com traços mais suaves no rosto e no queixo.

The Flash

Lanterna Verde

O criador das imagens não revelou que tipo de programa usou para recriar os personagens por IA, mas há diversas formas de fazê-lo usando DALL-E, DALL-E 2, MIdjourney, entre outros, com possibilidades inclusive de recriar fotografias realistas.