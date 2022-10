Fungo infecioso é encontrado na Antártida e cientistas não sabem como ele sobrevive na região

Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) encontraram na Antártida vestígios de um fungo da histoplasmose, um tipo de doença no pulmão.

Segundo O Globo, as amostras foram encontradas em fezes de pinguins, mas ainda não há informações de como essa infecção chegou até o local, pois ela é mais comum em países tropicais. Os especialistas temem que isso seja um indício da presença de outras bactérias incubadas no local.

O fungo Histoplasma capsulatum foi coletado em uma expedição do Programa Antártico Brasileiro (Proantar) d divulgadas em um estudo da revista Emerging Infectious Diseases, dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças dos EUA.

De acordo com o site Tua Saúde, os principais sintomas da doença são:

Febre;

Calafrios

Dor de cabeça;

Dificuldade para respirar;

Tosse seca;

Dor no peito;

Cansaço excessivo;

Perda de peso;

Dor muscular.

LEIA TAMBÉM: Essas são as VERDADEIRAS espécies dos personagens de Bob Esponja

A doença se torna mais grave em pessoas com o sistema imunológico enfraquecimento, como pessoas que fizeram algum transplante, por exemplo. A bactéria é geralmente transmitida por morcegos e pombos, por isso o aparecimento é mais comum em pessoas que passaram por cavernas ou solos de escavações, furacões e deslizamentos. A preocupação dos cientistas está no fato que a Antártida recebe cada vez mais turistas, podendo causar aumento no caso desse tipo de infecção.

“Essa descoberta realça a necessidade de vigilância para agentes emergentes de micoses sistêmicas e sua transmissão entre regiões, animais e humanos na Antártida”, escreveram os pesquisadores. A micologista Luciana Trilles e sua equipe já desconfiavam da presença de fungos no continente em virtude da presença de aves migratórias e seres humanos no local, por isso estavam realizando a pesquisa com os organismos.

“A minha surpresa maior não foi ter encontrado indícios de que o fungo está lá. O que surpreendeu mais foi a quantidade de amostras positivas. […] Coletaram 20 amostras, das quais cinco apareceram infectadas pelo fungo”, conta a especialista.

Como o fungo sobrevive lá ainda é um mistério, pois esse tipo de material geralmente é encontrado em temperaturas de 18°C a 28°C. A suspeita é que ele esteja sendo levado por aves marinhas, mas a possibilidade dos humanos serem os culpados ou ainda o derretimento do solo devido às mudanças climáticas não são descartadas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Veja as expressões corporais mais comuns e o que elas representam