Está com DOR DE CABEÇA? Então você deve EVITAR esses alimentos

Não é apenas uma dor de barriga que impede de você comer certos tipos de alimentos. Quando a dor de cabeça surge, é preciso prestar bastante atenção no que é consumido, já que certos tipos de comida, ao invés de te ajudar a se recuperar, podem piorar a situação.

Se o problema for de estômago, você provavelmente já sabe o que deve evitar, mas e se as dores de cabeça surgirem? O que é melhor deixar de lado? Descubra a seguir.

Antes de saber o que você deve evitar, os médicos explicam que a desidratação é uma das principais causas de dores de cabeça. Por isso beber água vai fazer com que o incômodo dure menos tempo.

De acordo com a médica médica Kristine Arthur, uma das piores coisas que você pode consumir quando se está com dor de cabeça são os adoçantes artificiais, sendo necessário deixar de lado bebidas com esse tipo de complemento.

Outras refeições que também podem piorar a sua dor de cabeça, de acordo com o site Meganotícias, são:

Queijos maturados, como o azul;

Alimentos processadas, defumados ou embutidos, como a salsicha;

Chocolate;

Bebidas alcoólicas, principalmente o vinho

Frutas desidratadas;

A médica acrescenta que deve ser evitado o glutamato monossódico, um espécie de sal, pois esse ingrediente é utilizado como um neurotransmissor que pode piorar a dor.

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, busque um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

