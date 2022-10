Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 11 a 16 de outubro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 11 a 16 de outubro de 2022:

Áries

Sabedoria e confiança que tomam conta. Saiba suas prioridades, mas também se divertir. Evite apenas entrar e inconvenientes durante reuniões, festas e encontros. Mantenha a sobriedade.

Touro

Evite os ressentimentos e comece a aproveitar a vida. Uma relação que pode entrar em foco para ser definida de vez.

Gêmeos

Compartilhar as coisas pode render muita troca de ideia e melhora. Soluções de problemas e sentimentos mais claros.

Câncer

Semanas para resolver pendencias e rever algumas situações. Uma dedicação ou interesse que fica clara. O amor chegará.

Leão

Mudanças em sua vida. Uma pessoa chega. Mensagens que podem ser muito importantes. Liberdade e limpeza daquilo que é tóxico.

Virgem

Esperas e compromissos. Tensões no amor começam a ser resolvidas. Cuidado para não ser imprudente por influencia de alguém.

Libra

Problemas são superados com maturidade. Novas oportunidades. Pessoas podem apresentar gente interessante.

Escorpião

Novas consciências. Prefira tomar atitudes com calma e maturidade. Sentimentos podem ser mais fortes do que a razão; tenha cuidado.

Sagitário

Novos encontros e flertes. Ambições. Um convite que será com segundas intensões. Trocas de afetos e palavras.

Capricórnio

Hora de se abrir ao amor e refletir sobre o que deseja na vida amorosa e emocional. Entenda suas necessidades em medo. Olhares.

Aquário

Cuidado com a impulsividade e prefira agir com calma. Hora de ser justo e empático. As emoções são mais profundas e levam a decisões.

Peixes

Seja determinado, mesmo que isso pareça mais lento. Novas comunicações. Reencontros. Lembre-se que o tempo presenteia com novas oportunidades, maturidade e cura.

