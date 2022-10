Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 11 a 16 de outubro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 11 a 16 de outubro de 2022:

Áries

Reclamações e carência. Hora de demonstrar afeto e começar a priorizar o relacionamento. Estabilize-se emocionalmente.

Touro

Surpresas que traem avanços e tranquilidade. Intimidade e maior romance. Abra-se para novas experiências.

Gêmeos

Momentos especiais ou encontros. Oportunidades. Expressão de sentimentos e apoio que chegam na hora certa.

Câncer

Argumentos e discussões. Seja mais empático e comece a resolver os problemas com delicadeza.

Leão

Evite problemas e discussões no lar. Hora de ouvir mais e tentar compreender seu interior. Desconfianças que o afetam.

Virgem

Momentos especiais e românticos. Aumento do desejo e da fertilidade. Cuidado com as palavras e busque diálogos construtivos.

Libra

Descanso e momentos de conforto que fortalecem a união. Alegrias em família. Presentes e surpresas.

Escorpião

Felicidade e momentos alegres que são compartilhados. Evite complicar as coisas e busque mais compreensão mutua. Desconfiança.

Sagitário

Amor e lar em harmonia. Momentos românticos. Reaproximação e trocas muito mais satisfatórias que aumentam a conexão.

Capricórnio

Use a intuição e imaginação para melhorar o relacionamento. Novos ares. A felicidade virá com o trabalho em equipe e troca de afeto.

Aquário

Vontade de ter seu próprio espaço e tempo. Estresse em alta; tente se acalmar. O amor fica em segundo plano. Desconfianças.

Peixes

Novas pessoas e experiências em sua vida. Metas que devem ser consolidadas. Evite ter problemas por desconfiança.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!