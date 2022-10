Brincos: 5 dicas e modelos que te deixarão mais bela se tem orelhas sensíveis

Você já parou para se perguntar o porquê determinados acessórios e em especial os brincos podem te dar alergia? Aos que desconhecem, isso acontece geralmente por um componente de tais peças: o níquel.

Por sorte, diante de tal informação é que as empresas investiram e contam hoje com alternativas de peças hipoalergênicas, evitando assim qualquer tipo de desconforto para seus clientes.

E além de saber em quais acessórios você deve apostar pensando em seus componentes, queremos convidá-lo a conhecer algumas dicas e modelos de brincos que te deixarão ainda mais bela. Vamos lá conferir?

Brinco Pave Moon com traseira plana

Além de ser um modelo bastante delicado e focado em pessoas com orelhas sensíveis, também serve para aqueles que acabaram de furar a orelha.

Brinco de pérola

Desde que feito com material hipoalergênico, garantindo assim uma pele livre de irritações, os brincos de pérola são ótimas recomendações para ficar linda e estilosa.

Brinco com mini argolas e pérola

Se você quer garantir um visual sofisticado, ainda no quesito pérolas, desde que contem com o material adequado, esta é uma ótima alternativa para quem quer arrasar.

Madewell Mixer Huggie Hoop

Já pensou na possibilidade de utilizar um brinco só? Podendo seguir tal indicação ou com o par, o Madewell Mixer Huggie Hoop é uma ótima aposta para o dia a dia.

Pop Drop Earring

Se o seu objetivo é estar descolada e garantir um look perfeito que combine com a make e que te deixe ainda mais moderna, aposte no Pop Drop Earring.

#FicaADica

Queremos lembrá-lo mais uma vez que embora os modelos apontados anteriormente sejam positivos para pessoas com orelhas sensíveis, mais importante do que apenas o formato ou desenho, é necessário estar atento ao material que a peça foi construída, pois isso determinará se o seu corpo terá ou não reação ao acessório. Fique atento e proteja sua saúde.

