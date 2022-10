4 perfumes masculinos PROVOCANTES

A arte de conquistar não é para todas as pessoas, mas você pode utilizar de artifícios para te auxiliar nessa missão. Uma das dicas mais rápidas e seguras que você pode seguir é caprichar no perfume, afinal, um bom aroma chama a atenção de qualquer pessoa, em qualquer lugar.

Confira a seguir uma lista com 4 perfumes masculinos importados e provocantes indicados por ‘Coloral’, do canal ‘Macho Moda’.

CH Men Prive - Carolina Herrera

Ideal para baldas e festas noturnas, porém não é um perfume intimista, já que o seu aroma pode ser sentido de longe.

As notas de topo são Whiskey, Toranja e Pomela. As notas de coração são Cardamomo, Lavanda, Sálvia e Tomilho Vermelho e as notas de fundo são Couro, Fava Tonka, Benjoim e Notas Amadeiradas.

Armani Code Eau de Parfum - Giorgio Armani

Traz um leve aroma adocicado na abertura, sendo extremamente sedutor e ideal para ser sentido mais de perto.

As notas de topo são Lavanda, Limão e Bergamota. A nota de coração é Fava Tonka e as notas de fundo são Camurça, Baunilha, Almíscar e Cedro.

Bleu de Chanel

Mesmo lançado em 2010, é uma das fragrâncias masculinas importadas mais vendidas. Segundo Coloral, seu aroma cítrico é misterioso e ao mesmo tempo versátil.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Ládano e Almíscar Branco.

Ferrari Black

Não é um perfume que agrada facilmente os homens por ser adocicado, mas possui um cheiro muito conhecido e sedutor. Lançado em 1999, também é um dos importados mais famosos e vendidos no Brasil.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. As notas de coração são Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Cedro e Almíscar.

