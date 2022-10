3 perfumes femininos nacionais para usar em qualquer temperatura

‘Decifrar’ a temperatura é uma tarefa um pouco difícil para quem mora no Brasil, principalmente em regiões onde as mudanças no clima acontecem de um dia para o outro. Mas será que é possível encontrar um perfume que combine com essas temperaturas alternadas, que combine com qualquer estação?

A resposta é sim e você confere a seguir as indicações do canal “Perfumando-se”.

Diva - Eudora

Na opinião de Suh, apresentadora do canal, Diva, uma fragrância floral frutada gourmet, é um perfume indicado para qualquer ocasião devido a junção de notas mais delicadas, que começa com um frescor inicial e com o tempo caminha para um aroma mais cremoso.

As notas de topo são Ameixa, Pera, Bergamota da Calábria, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Flores, Flor de Laranjeira, Notas Solares, Jasmim e Manga e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha de Madagascar, Cedro da Virgínia, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar e Fava Tonka.

Essencial Feminino - Natura

Esse é o perfume mais versátil que a especialista possui em seu acervo. Ela também explica que é o perfume da indecisão, utilizado nas ocasiões em que ela está atrasada ou não consegue decidir qual perfume utilizar. Mesmo criada em 1995, ainda está entre as melhores fragrâncias nacionais.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes femininos conquistadores para usar em 2023

As notas de topo são Mandarina, Maçã, Notas Verdes e Cítricos. As notas de coração são Jasmim Egípcio, Pêssego, Gengibre, Rosa Chá e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar, Cedro, Sândalo e Caramelo.

Accordes - O Boticário

Um clássico da marca, que traz toda a delicadeza de um perfume floral amadeirado. Lembra até mesmo o ‘cheiro de boneca’, porém com frescor.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Prunella, Maçã, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta as notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Rosa Vermelha e Ylang Ylang as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.