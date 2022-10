[VÍDEO] Anaconda com mais de 5 metros reaparece após 3 anos em MG e passa a ser monitorada

[VÍDEO] Sucuri com mais de 5 metros reaparece após 3 anos em MG e passa a ser monitorada (Foto: Saulo de Castro/Divulgação)

Após três anos vista na região, uma anaconda surgiu novamente em Lagoa de Prata, Centro-Oeste de Minas, recentemente. Com mais de 5 metros de comprimento, a cobra reapareceu na comunidade de Tabocas, próximo ao Rio São Francisco. Informações são do G1.

De acordo com o portal, a cobra tem sido monitorada por ambientalistas da Secretaria do Meio ambiente da cidade. Saulo de Castro, ambientalista e servidor da pasta, afirmou que conseguiram identificar a sucuri porque o animal possui a cauda amputada, a mesma caraterística vista quando apareceu pela última vez em 2019.

Haja vista as dificuldades de lidar com o animal, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) sugeriu às esquipes de Lagoa de Prata que apenas monitorem a cobra e preservem sua vida.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!

Risco para a cobra e cidadãos

Quando perguntado sobre os riscos da exposição de uma cobra tão grande na natureza – tanto para as pessoas quanto para o animal – o ambientalista afirmou que o maior risco é corrido pela sucuri.

“Por se tratar de um animal de grande porte, um predador de topo de cadeia e um animal que se alimenta de mamíferos, principalmente, então não é aconselhável que pessoas não chegue em próximo dela” explicou. “Ela não vai sair atacando as pessoas deliberadamente, mas pode ser que uma pessoa que não sabe da presença do animal passe muito próximo e ela se sinta ameaçada. Neste caso ela vai atacar e aí pode ser um problema. No entanto, eu duvido muito que isso aconteça.”

“Eu acho que o maior risco quem está correndo na verdade é essa sucuri, devido ao local que ela se encontra, que é uma área muito aberta, muito limpa, de fácil acesso e muito próxima a uma estrada onde passam muitas pessoas como agricultores, ciclistas, pescadores. Então é um animal que está muito exposto”, completou.

O ambientalista ainda ressaltou a importância de não estressar a cobra, caso alguém da região a encontre. É possível apreciá-la de longe, sem fazer com que o animal se sinta ameaçado, além de evitar qualquer tipo de ataque.