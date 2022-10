Somente uma visão de predador encontra rápido o gato desta ilusão de ótica

Você consegue achar o gato escondido? (Foto: The Sun US)

Que tal um desafio visual para começar bem a semana? Nesta ilusão de ótica, a tarefa é encontrar um gatinho muito bem disfarçado entre os diversos objetos desta sala.

Será que você consegue identificá-lo?

Veja a imagem novamente:

Você consegue achar o gato escondido? (Foto: The Sun US)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, que destaca que somente pessoas com visão de falcão conseguiriam encontrar o bichano em pouco tempo.

Achou complicado? Uma dica é pensar no quão brincalhão esses pets são e pensar onde ele poderia estar escondido.

E agora, você conseguiu achar?

Confira a resposta:

Você consegue achar o gato escondido? (Resolução) (Foto: The Sun US)

