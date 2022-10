Que delícia! Receita de sobremesa de limão que leva apenas 4 ingredientes

Nada melhor do que começar a semana com uma sobremesa bem docinha, né? E é justamente por isso que trouxemos hoje uma receita que é feita com limão e mais 3 ingredientes, itens estes que você possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios.

Seja para a sobremesa do dia ou em qualquer outra ocasião, essa recomendação te deixará lambendo os dedos. Vamos lá aprender como prepará-la?

Para a sua sobremesa você precisará de:

Suco de limão direto da fruta (150ml);

1 caixa de creme de leite;

3 pacotes de bolacha Oreo;

2 latas de leite condensado.

Modo de preparo:

Para começar, você deve colocar em um recipiente o leite condensado, o creme de leite e o suco do limão;

Então, mexa até perceber que os itens misturaram bem;

Agora, direto na embalagem ou com ajuda de algum item firme, você deverá quebrar as bolachas em pequenos pedaços;

Feito isso, incorpore-as na mistura que fez anteriormente e mexa novamente;

O próximo passo será distribuir esta mescla em um recipiente de vidro;

Logo após, leve à geladeira e deixe por cerca de 3 horas;

Após esse período, basta retirar sua sobremesa e saboreá-la.

Dica de ouro: se quiser, pode colocar umas bolachas inteiras por cima da sobremesa, basta apenas molhá-las antes no leite.

