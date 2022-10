Essas são as VERDADEIRAS espécies dos personagens de Bob Esponja

Mesmo você tendo um pouco mais de idade, provavelmente já viu o desenho de uma esponja com calças passando na sua televisão. ‘Bob Esponja Calça Quadrada’ é uma animação da Nickelodeon criada por um biólogo marinho e animador em 1999 e que atualmente está na décima terceira temporada.

Mesmo com personagens baseados em espécies reais, as coisas no desenho não funcionam exatamente como na vida real, por isso a bióloga e tiktoker Bianca Witzel traz as curiosidades e desvenda os mistérios sobre os personagens de Bob Esponja.

Bob Esponja

Começando pelo óbvio, Bob Esponja é uma esponja do mar Porém, sua aparência diverge da espécie que Bob representa, já que ele parece muito mais com uma esponja de cozinha. Segundo a bióloga, as esponjas do mar são sésseis, ou seja, não se movem.

Patrick Estela

Outro nome óbvio é o de Patrick Estrela. O melhor amigo de Bob Esponja representa uma estrela do mar. O problema é que essa espécie se alimenta de esponjas do mar.

Gary

Gary é o animal de estimação de Bob Esponja e é representado por um caramujo. Contudo, na animação ele faz um som de gato.

Lula Molusco

Por mais que tenha o nome de Lula, o vizinho rabugento da esponja amarela é um na verdade polvo, que é visível de acordo com a cabeça arredonda e tentáculos. Na natureza, o polvo é um predador de natural de caramujos.

Seu Siriguejo

Outro ‘erro’ está no nome do Seu Siriguejo, que mesmo levando o nome de siri, é um caranguejo, dono da lanchonete onde Bob Esponja e Lula Molusco trabalham.

Sheldon Plankton

Plankton é rival do Siriguejo e sonha em roubar a receita do hambúrguer de siri. Ele representa um copépode planctônico.

Sandy

Uma das únicas personagens não-aquáticas da animação é Sandy Bochechas, um esquilo que para viver juntamente com os outros personagens citados usa uma roupa especial com um capacete de vidro para conseguir respirar.