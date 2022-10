5 sintomas de diabetes que você provavelmente não conhecia

Nos estágios iniciais, a diabetes não apresenta sintomas visíveis. Mas assim como todas as enfermidades, quanto mais cedo for descoberta, menores são os riscos e maiores as chances de um tratamento adequado.

Segundo o site Meganotícias, quem é acometido com diabetes geralmente apresenta sintomas como sede excessiva e o aumento do apetite. Mas além disso, outros sinais menos comuns podem ser associados à doença. Confira quais são a seguir:

Coceira e irritação

Coçar a pele pode ser algo muito comum em pessoas diagnósticas com diabetes e a intensidade do sintoma depende de cada caso.

Isso provavelmente acontece devido aos danos que ocorrem nas fibras das camadas externas da pele devido ao excesso de glicose.

Infecções bacterianas

Um sistema imunológico desregulado pode aumentar as chances de infecções. Além disso, o excesso de açúcar no sangue pode deixar um ambiente ideal para o crescimento de microorganismos, mais comuns no trato urinário, genitais (especialmente mulheres), na pele ou na boca.

Terçol

Segundo o Centro especializado em diabetes do Dr. Mohan (EUA), o aparecimento frequente do terçol, um tipo infecção nas pálpebras, é uma das primeiras manifestações da doença.

Problemas de pele

Além da coceira, a diabetes pode causar dermatite ou ainda caspa seborreica no couro cabeludo. O sinal visível é o aparecimento de escamas amareladas ou brancas na cabeça que pode afetar o rosto e tronco.

Problemas de visão

Esse já é um problema muito conhecido em pacientes diabéticos. A doença pode causar cataratas, retinopatia, edema macular, glaucoma, entre outras. Se não tratada, os danos podem causar cegueira parcial ou total.

ATENÇÃO!

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Este texto tem como objetivo apenas informar e não diagnosticar nenhuma doença. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.