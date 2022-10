O que pode atrapalhar a conquista de cada signo do zodíaco

Quando o assunto é romance, nem sempre tudo flui facilmente! Ao sentir isso, os signos do zodíaco podem se atrapalhar e acabam fazendo com que a conquista seja ainda mais complexa.

Confira como isso acontece com cada signo:

Áries

A pressa do ariano por retorno e respostas claras pode acabar com o jogo de sedução e não respeitar muito o tempo do outro.

Touro

O taurino pode se preocupar tanto pelo outro que acaba se esquecendo de si mesmo e invadindo um espaço que não é dele.

Gêmeos

O geminiano pode embarcar em muita conversa e se esquecer da importância das atitudes e iniciativas que aproximam bastante também.

Câncer

O canceriano pode se apegar rápido e arrumar alguns dramas que atrapalham a fase da conquista e a deixam densa.

Leão

O leonino pode exagerar em mostrar tudo o que é e pode fazer, parecendo um pouco soberbo e distanciando-se ao se colocar em um pedestal.

Virgem

O virginiano pode ter um problema para diferenciar sua gentileza com todos daquela que possui com quem está interessado e isso acaba confundindo.

Libra

O libriano pode ter dificuldade em se desconectar das outras pessoas e dedicar mais tempo ao seu interesse, o que pode atrasar as coisas.

Escorpião

O escorpiano pode deixar que algumas inseguranças e bloqueios internos o impeçam de estar com alguém de forma confiante, o que causa que ele se sabote.

Sagitário

O sagitariano também costuma mudar de ideia rápido e pode demonstrar que seu interesse é passageiro.

Capricórnio

O capricorniano pode ser analítico e responsável com excesso, não deixando fluir livremente e perdendo a oportunidade de viver o presente como ele é.

Aquário

O aquariano pode ter medo de perder a liberdade ou de perder seu espaço para o outro, o que o faz parecer limitar a conexão ao invés de deixá-la fluir.

Peixes

O pisciano pode assustar as pessoas com o excesso de expectativa ou com medo de ser ferido que carrega, pois isso o deixa desconfiado e com bloqueios que podem nascer a qualquer momento.